الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم أمس: 2822 شهيدا و12937 جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وفيه، أن "الغارات الإسرائيلية ليوم أمس الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024 أسفرت عن سقوط 30 شهيدا و165 جريحا.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 2822 شهيدا و12937 جريحا.