تقرير لجنة الطوارئ الـ32: تضرر 39 مستشفى و80 مركزاً طبياً وإسعافياً و242 آلية

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين التقرير الرقم 32 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.