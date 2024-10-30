الصادق لـ"حوار المرحلة": لا أحد في حزب الله كالسيد نصرالله... ويجب ألا نقبل أن يكون هناك أي سلاح آخر خارج الجيش

رأى النائب وضاح الصادق أن خطاب الأمين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم يُظهر أن قاسم خارج لبنان ولا يعيش الواقع اللبناني، معتبرا أن "ما قاله الشيخ نعيم قاسم ليس من الواقع وهو وجه خطابه فقط لبيئة الحزب ولم يتكلم مع بقية اللبنانيين".



وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "لم أستطع إكمال ربع ساعة من خطابه لأن خطابه كان خطاب ناشط سياسي".



ولفت الصادق الى أن الشيخ نعيم قاسم ليس رجلا عسكريا وليس سيدا وهذا لديه دلالة كبيرة، معتبرا "ألا أحد في حزب الله كالسيد حسن نصرالله".



ورأى أن "لبنان لن يعود الى سابق العهد القديم و"حزب الله" سيظل موجودا كحزب سياسي ولديه جمهوره وقوته ولكن يجب ألا نقبل أن يكون هناك في لبنان أي سلاح آخر خارج الجيش اللبناني".

رئاسيا، أكد النائب وضاح الصادق أن جهاد أزعور هو مرشح المعارضة حتى اليوم.