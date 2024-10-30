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حمية يرد على وضاح الصادق: أدعوك الى زيارة المطار لتدلني على الباب الذي تحدثت عنه
أخبار لبنان
2024-10-30 | 16:54
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حمية يرد على وضاح الصادق: أدعوك الى زيارة المطار لتدلني على الباب الذي تحدثت عنه
ردّ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على النائب وضاح الصادق، قائلا في اتصال خلال برنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "مطار بيروت هو مطار كل لبنان وفيه جمارك وأمن عام وقوى أمن داخلي وجهاز أمن مطار وأدعوك الى زيارة المطار لتدلني برفة الجيش اللبناني على الباب الذي قلت إن لا يدخله الا فئة معينة من الناس".
وأوضح النائب وضاح الصادق أنه قال إن "المطار كان فيه باب لا يدخل أو يخرج منه الا أشخاص لهم علاقة بحزب الله".
وكتب الصادق عبر حسابه على منصة "اكس": "الحديث عن الأبواب التي كان الحزب يستخدمها في المطار تتعلق بفترة ما قبل الحرب. اليوم، المطار بأكمله تحت سيطرة الجيش اللبناني فقط، ولم تعد هناك طائرات إيرانية تهبط فيه. هذا ما أوضحته في مقابلتي ضمن برنامج حوار المرحلة، لكن أولئك الذين يروجون للفتن لن يتوقفوا عن ذلك".
أخبار لبنان
علي حمية
وضاح الصادق
مطار بيروت
حزب الله
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