مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 19 شهيدا في حصيلة الغارات على مزرعة صليبي وبدنايل في بعلبك

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على مزرعة صليبي في بعلبك أدت إلى استشهاد أحد عشر شخصا من بينهم ثلاث نساء، وإصابة ثلاثة بجروح إستدعت إدخالهم العناية المركزة.



وفي بدنايل في بعلبك، أدت الغارة الإسرائيلية على البلدة إلى استشهاد ثمانية أشخاص من بينهم خمس نساء.