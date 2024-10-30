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ايهاب مطر لـ"حوار المرحلة": نرفض أن يحصل وقف لاطلاق النار من طرف واحد
أخبار لبنان
2024-10-30 | 16:43
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ايهاب مطر لـ"حوار المرحلة": نرفض أن يحصل وقف لاطلاق النار من طرف واحد
رأى النائب ايهاب مطر أن هناك مساعٍ لوقف اطلاق النار ولكن حتى الآن لا معلومات عن خطة لمرحلة ما بعد وقف اطلاق النار.
وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "اذا لم نبدأ بسماع تفاصيل عن مرحلة ما بعد وقف اطلاق النار فهذا يعني أن ليس هناك أي أمر جدي".
وأشار الى أن "إيران للأسف ما زالت تظن أنها وصية على لبنان وهي تتدخل وكأن حزب الله يمثل كل لبنان".
وأكد أنه يرفض أن يحصل وقف لاطلاق النار من طرف واحد، قائلا: "نحن نطلب أن يكون هناك وقف لاطلاق النار من الطرفين وأن يكون هناك التزام من الطرف الاسرائيلي بعدم الخرق".
وقال: "حزب الله أخطأ بحق نفسه وبحق الدولة والشعب اللبناني ولكنه بالأخير "مكون لبناني" ولن نقف مع الإسرائيلي ضد أي فريق في الداخل اللبناني".
وعن الأمين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال: "نعيم قاسم كان نائب الأمين العام منذ العام 1991 وهو لا يملك مقومات القيادة". ورأى أن "كل ما قاله الشيخ نعيم قاسم اليوم لا يقنع أحد".
من جهة أخرى، أكد النائب ايهاب مطر أن الملف الرئاسي "مجمد"، مشيرا الى أنه يتم التداول بأسماء شخصيات عدة وأن حظوظ قائد الجيش متقدمة على مرشحين غيره.
أخبار لبنان
ايهاب مطر
اطلاق النار
حزب الله
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