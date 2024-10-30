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ميقاتي: هوكشتاين أوحى لي بإمكان الوصول إلى أمور إيجابية قبل 5 تشرين الثاني
أخبار لبنان
2024-10-30 | 18:20
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ميقاتي: هوكشتاين أوحى لي بإمكان الوصول إلى أمور إيجابية قبل 5 تشرين الثاني
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ميقاتي: هوكشتاين أوحى لي بإمكان الوصول إلى أمور إيجابية قبل 5 تشرين الثاني
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان ليست له حدود وهدفه التدمير والقتل.
وقال في حديث الى قناة الجديد": "اتصلتُ بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحماية الثروة التاريخية في بعلبك من القصف الإسرائيليّ وأبلغني أنه سيهتمّ بالأمر". وأضاف: "هدفنا حماية لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي واتصلت بالموفد الأميركي آموس هوكشتاين وهو في طريقه إلى المنطقة ونأمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقتٍ قريب".
واعتبر ميقاتي أن "تحرك هوكشتاين هو إشارة أمل"، متمنيا أن "تؤدي إلى وقف لإطلاق نار، وهو أبلغني بأن الأمور اليوم أفضل من الأمس".
وكشف ميقاتي أن "هوكشتاين حمل اقتراحاً إلى لبنان خلال زيارته الأخيرة لبيروت وبقيَ "سرياً" بيني وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وقال: "نحن متمسكون بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته مع تعزيز دور الجيش في جنوب الليطاني والحكومة بحضور معظم أعضائها بمن فيهم الوزراء الذين يمثلون "حزب الله" وافقوا على ذلك وهناك تأكيد على دور الجيش بإزالة أي مظاهر مسلحة في جنوب الليطاني".
وبشأن المفاوضات والعلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: "علاقتي ممتازة مع الرئيس بري وهناك تنسيق تام معه ولا تواصل بيني وبين حزب الله منذ 21 أيلول الماضي"، مؤكدا ان "همنا أنا والرئيس بري إرساء الإستقرار في البلد".
وأشار الى أن "المصلحة الوطنية تقتضي وجود إستقرار في لبنان ويجب نزع فتيل أي خلافات مستقبلية"، لافتاً الى أنه "في البداية يجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ومن بعدها انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وأضاف: "المطلوب هو وقف إطلاق النار وضمانة أميركية وبعدها نتحدث بالتفاصيل"، مضيفا: "هوكشتاين أوحى لي اليوم بإمكان الوصول إلى أمور إيجابية قبل يوم 5 تشرين الثاني المُقبل".
أخبار لبنان
ميقاتي
هوكشتاين
العدوان الإسرائيلي
لبنان
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