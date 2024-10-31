أدرعي: القضاء على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير بحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" انه "خلال الأسبوع هاجمت طائرات حربية في منطقة برج القلاويه وقضت على المدعو محمد خليل عليان والذي قاد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير في وحدة نصر التابعة لحزب الله. "



وقال "أمس الأربعاء، في عملية رصد واستهداف سريعة قضت طائرة لسلاح الجو على خلية ارهابيين من الوحدة الجوية في حزب الله قامت بإطلاق صاروخ نحو طائرة تابعة لسلاح الجو في منطقة مزرعة جودية شمال صور. المسيرة لم تتعرض لأذى."



واصاف "في جنوب لبنان تواصل قوات الفرقتيْن 91 و146 العمل ضد منظمة حزب الله، والقضاء على عناصر وتدمير البنى التحتية . في إحدى الضربات، رصدت القوات خلية مطلقي قذائف مضادة للدروع تعمل في منطقة مدنية حيث وجهت القوات طائرة استهدفت الخلية."