اشتباكات متواصلة في الخيام وتفجيرات في كفركلا

يحاول الجيش الإسرائيليّ التقدم من شرق بلدة الخيام إلى الداخل، مستعينًا بأنواع الأسلحة كلها، من رشّاشات إلى قذائف مدفعية وغارات من الطيران الحربيّ.وقام الجيش الغسرائيليّ بعمليات تفخيخ وتفجير في منطقة وادي العصافير في البلدة.واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل أطراف بلدتي القليعة وبرج الملوك من الجهة المقابلة لبلدة الخيام بعدة قذائف مدفعية وطالت شظاياها المنازل القريبة المأهولة.ولم يغادر الطيران الحربيّ والمسيّر المعادي أجواء منطقة مرجعيون حتى الساعة حيث حلق على علو مرتفع ومتوسط وفي بعض الأحيان على علو منخفض جدًا.وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام بالقنابل الثقيلة، وشنّ الجيش سلسلة تفجيرات قوية في بلدة كفركلا حيث سمع صداها في أرجاء المنطقة وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة لفترة طويلة.