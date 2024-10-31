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بعثة لبنان لدى الأونيسكو تتابع مساعيها لتأمين حماية المواقع الأثريّة بناء على توجيهات ميقاتي والخارجية

أخبار لبنان
2024-10-31 | 04:46
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بعثة لبنان لدى الأونيسكو تتابع مساعيها لتأمين حماية المواقع الأثريّة بناء على توجيهات ميقاتي والخارجية
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بعثة لبنان لدى الأونيسكو تتابع مساعيها لتأمين حماية المواقع الأثريّة بناء على توجيهات ميقاتي والخارجية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنّ بعثة لبنان الدائمة لدى الأونيسكو تتابع مساعيها مع المديرة العامة للأونيسكو أودري أزوليه ومدير مركز التراث العالميّ التابع للمنظمة لازار ألوندو، لتأمين الحماية المعزّزة للمواقع الأثريّة الثقافية والتاريخية عملًا بالإتفاقيات الدولية، وذلك بناء على توجيهات وزارة الخارجية، و بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن التهديدات الإسرائيلية بقصف مدينة بعلبك والمعلم الأثري المسجّل على لائحة التراث العالميّ.

وطالبت البعثة بعقد اجتماع طارئ خاص باللجنة المعنيّة بحماية التراث.

كما تسعى البعثة أيضًا إلى إصدار بيان خاص من الأونيسكو، يحثّ جميع المعنيّين على تحييد الأماكن الأثريّة، الثقافيّة، التاريخيّة والطبيعيّة.

وستتابع الوزارة بالتعاون مع البعثات اللبنانية الديبلوماسية جهودها واتصالاتها لحث المجتمع الدولي على العمل مع لبنان لحماية المواقع الاثرية لما تشكله من إرث للإنسانية جمعاء.

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