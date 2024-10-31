بدران للـLBCI: التسجيل في كلّيات الجامعة اللبنانية مفتوح إلى 29 تشرين الثاني

أوضح رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران تقسيم العام الدراسيّ إلى ثلاثة أجزاء الأوّل بدأ في 28 تشرين الأوّل في بعض الكليات والثاني في 4 تشرين الثاني إذ إنّ فيها سنصل إلى 12 كلية بدأت عامها الدراسيّ من أصل 16 كلية والثالث في 11 تشرين الثاني تنطلق كليات السياحة والعلوم الاجتماعية والآداب والتربية.



وأعلن بدران للـLBCI أنّ عدد الطلاب المسجّلين ارتفع إلى 50 ألف من أصل 65 ألف طالب.



وأكّد أنّ التسجيل في كلّيات الجامعة اللبنانية مفتوح إلى 29 تشرين الثاني وبعض الكليات مغلقة أي تتضمّن الخضوع إلى امتحان.



وأشار إلى أنّه منذ 28 تشرين الأوّل 4 كليات باشرت بالتعليم عن بُعد والمحاضرات مُسجّلة للطلّاب.



ولفت بدران إلى خطورة مجمع كلّية الحدث أنّ القصف على حدوده غربًا وبعض الطلّاب تحتاج إلى شهاداتها ما دفعنا إلى نقل الملفات والأرشيف.