السيسي حذّر في رسالة للاستخبارات الأميركية من خطر يهدد المنطقة: لوقف عاجل لإطلاق النار في لبنان

حذّر الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي في رسالة لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليميّ وتداعياته الجسيمة على شعوب المنطقة كافة، حسب "روسيا اليوم".



وطالب بشكل عاجل خلال لقاء مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز بـ"التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه، ويحمي استقراره وأمن شعبه".



وشدّد في هذا السياق على "أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها، كما تم تأكيد أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة".



وتناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة، وسبل دفع المفاوضات قدما للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين والنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.