الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتابع موضوع مساعدات الإغاثة: لن نتوانى عن القيام بواجبنا في مراقبة توزيعها

تتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موضوع المساعدات التي تصل من أجل إغاثة النازحين جراء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان ولاسيما بعدما جرى تداول أخبار عن وجود مخالفات في التوزيع.



ولفتت الهيئة في بيان، الى أنها بصدد جمع كل المعطيات والمعلومات من المصادر الرسمية والمعنية بإستلام المساعدات وتوزيعها، وهي تعمل على اعتماد آلية واضحة للمراقبة واستقبال الشكاوى بغية تأمين العدالة والمساواة والشفافية في هذه العملية.



وأكدت أنها لن تتوانى عن القيام بواجبها في مراقبة توزيع هذه المساعدات منعاً لأي استغلال من أي جهة كانت.