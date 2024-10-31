أدرعي: انذار إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي انذارا إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس.



وقال عبر منصة "اكس": "أنتم متواجدون في منطقة قتال حيث ينوي جيش اسرائيل مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله ولا ينوي المساس بكم. والبقاء في المنطقة الحمراء يعرضكم ويعرض أبناء عائلتكم للخطر. "



واضاف "من أجل سلامتكم نناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال خارج هذه المناطق عبر الطرق التالية:



أوتوستراد زحلة - بعلبك

طريق نحلة - بعلبك

طريق الأرز - بعلبك ".