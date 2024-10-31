وصول طائرة إغاثية جديدة من ضمن الجسر الجويّ بين الدوحة وبيروت

وصلت إلى لبنان طائرة إغاثية جديدة من ضمن الجسر الجويّ بين الدوحة وبيروت، في إطار جهود قطر الإنسانية المستمرة.



وأتت المساعدة "لتقديم الدعم اللازم للأشقاء اللبنانيين وتخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمرون بها".