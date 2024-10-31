رئاسة مجلس الوزراء تُصدر تعميمًا تفادياً لأي خطر أو خرق..

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميمًا رقم 2024/32، إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التي تتعلق بالمنصات الالكترونية كما بشأن عدم تبادل معلومات تتعلق بالشبكة او البنى التحتية الالكترونية الخاصة بها مع أي جهة غير حكومية.



وجاء فيه "عطفاً على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم ۲۰۰/۱۷۱ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٥ وتفادياً لأي خطر أو خرق وما قد ينتج عنه من تداعيات على المستوى الأمني، يُطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عدم السير بأي مشروع يتضمن منصات إلكترونية مع المنظمات الأجنبية وغير الحكومية قبل القيام بالإستعلام التقني عنها وعن العاملين بهذه المشاريع وغايتها، كما، يُطلب اليكم ايضاً عدم تبادل أي معلومات تتعلق بالشبكة او البنى التحتية الإلكترونية العائدة لكم مع أي جهة غير حكومية أو السماح لها بالولوج الحر إلى بياناتها قبل الإستحصال مسبقاً على موافقة الأجهزة الأمنية المعنية واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها المحافظة على المعلومات وعدم تسريبها ."