فرنسا ترسل 30 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

سترسل فرنسا مساء الخميس ثلاثين طنًا من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى النازحين في لبنان، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسيّ جان-نويل بارو، بعد أسبوع من انعقاد مؤتمر دوليّ في باريس جمع أكثر من مليار دولار من المساعدات.



وقال بارو لمحطة "بي إف إم تي في/ار إم سي"، "هذا المساء (الخميس)، سنسلم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية البالغة 30 طنا لمساعدة النازحين، تشمل حصائر ومستلزمات نظافة" وغيرها.



وجمع مؤتمر دوليّ عن لبنان عقد في باريس الخميس الماضي أكثر من 800 مليون دولار كمساعدات إنسانية و200 مليون كمساعدات للجيش اللبنانيّ.



ونزح أكثر من مليون شخص داخليا منذ بدء حملة القصف الإسرائيلية في 23 أيلول التي خلّفت حتى الآن أكثر من 1780 قتيلا بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية.



وتستهدف الحملة التي أطلقتها إسرائيل خصوصا معاقل حزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد وشرقها، بعد نحو عام من بدء تبادلها القصف عبر الحدود مع حزب الله عقب اندلاع الحرب في غزة.



وأكد بارو من جهة أخرى أن واشنطن وباريس تواصلان "العمل بنشاط" لتحقيق وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين.