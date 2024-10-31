هاشم للـLBCI: الميدان أصبح عاملا مساعدا في المفاوضات

رأى النائب قاسم هاشم أن الميدان أصبح عاملا مساعدا في المفاوضات وأن التحركات البرية قد تعزز فرص وقف اطلاق النار.



وقال هاشم في مقابلة عبر الـLBCI: "الأميركي يرى أن هناك فرصة يمكن استثمارها في الانتخابات الرئاسية وزيارة هوكشتاين لتل أبيب تصب في هذه الخانة".



واضاف: "الأميركي هو الطرف الوحيد الذي لديه امكانية المساعدة والعدوان اتى في لحظة الانتخابات الرئاسية لسوء الحظ والاميركي مضطر للتنازل بعض الشيء للاسرائيلي".



وأكد هاشم "الا شك أن التغييرات التي حصلت منذ 2006 حتى اليوم احدثت مفاجآت"، مشددا على أنه "ليس الوقت المناسب لمناقشة هذا الموضوع".



واعتبر هاشم أن الاسرائيلي هدفه سلخ المواطنين عن ارضهم ، مؤكدا أن "الروحية التي تعاطى بها اللبنانيون مع بعضهم البعض ازعجت العدو".



وقال: "المطلوب تعزيز الجيش اللبناني وتأمين كل المستزمات له لا يمكن نكران الدور الايراني في دعم المقاومة وتقويتها".