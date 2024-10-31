الصحة : في حادث هو الثاني اليوم شهيد من المسعفين وجريحان في دير الزهراني

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن "أن غارة العدو الإسرائيلي على آلية تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني في دير الزهراني أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح واحتراق الآلية.بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 174 شهيدا وعدد الجرحى إلى 279 جريحا وعدد الآليات المستهدفة إلى 245."