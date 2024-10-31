مبادرة من أهالي دير ميماس لأبناء بلدتهم

في بيروت مبادرة من أهالي دير ميماس لأبناء بلدتهم بهدف تأمين حاجاتهم الاساسية بعدما اضطروا للنزوح الى بيروت.