مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان توزيع المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وايوائية على العائلات النازحة من محافظة بيروت و جبل لبنان والجنوب ، في كل من منطقة طريق الجديدة عرمون إقليم الخروب حاصبيا.



واستفاد اليوم أكثر من ٤٥٠٠ فرد من المساعدات الإغاثية المقدمة عبر الجسر الجويّ السعوديّ وذلك لتلبية حاجاتهم الأساسية.