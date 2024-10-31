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ميقاتي: ننتظر نتائج اتصالات هوكستين والتهديدات الاسرائيلية لا تبعث على التفاؤل
أخبار لبنان
2024-10-31 | 08:05
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ميقاتي: ننتظر نتائج اتصالات هوكستين والتهديدات الاسرائيلية لا تبعث على التفاؤل
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي،"أن التهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين باخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا".
واشار ميقاتي في تصريح الى أنه "أبلغ هذا الموقف الى الهيئات الديبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الصغط على اسرائيل لوقف عدوانها وهذا النهج المرفوض بكل المعايير الدولية والانسانية".
وقال: "لقد تبلغنا من الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين بالامس أنه سيسعى في اسرائيل للتوصل الى حل يوقف اطلاق النار تمهيدا للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701، ونحن في إنتظار أن نتبلغ منه نتائج اتصالاته، علما ان التصعيد الاسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الاسرائيلية لا تبعث على التفاؤل، على الاقل في الفترة القصيرة المقبلة".
لقاءات واجتماعات
وكان رئيس الحكومة عقد سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا اليوم. وفي هذا السياق ،إستقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون وعرض معها الاوضاع والمستجدات الراهنة .
كما إستقبل سفير مصر لدى لبنان علاء موسى الذي سلمه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور" المنتدى الحضري العالمي" في القاهرة في الرابع من الشهر الحالي.
اجتماعات وزارية
وإجتمع ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي واطلع منه على نتائج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي شارك فيها في واشنطن.
كما إجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وعرض معه آخر الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وطلب ميقاتي من وزير الخارجية متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر الكتيبة النمسوية في "اليونيفيل".
ادانة استهداف "اليونيفيل"
ودان ميقاتي الاستهداف الاسرائيلي لقوة "اليونيفيل"، مشيدا ب"الدور الذي تقوم به هذه القوات في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب".
كما مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبحث معه الاوضاع الامنية في البلاد ووضع الدفاع المدني.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وعرض معه الاوضاع السياسية العامة وشؤون وزارته.
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل بو فاعور.
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