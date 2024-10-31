بن فرحان: حل العملية السياسية في لبنان يعود إلى اللبنانيين وليس السعودية أو القوى الخارجية

أعلن وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، أنّ حل العملية السياسية في لبنان يعود إلى اللبنانيين وليس السعودية أو القوى الخارجية.



أما في موضوع الحرب على غزة، فأكّد بن فرحان أنّ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة انهارت مرارًا بسبب المطالب الجديدة من إسرائيل.



وقال إنّ إقامة دولة فلسطينية مرتبط بمبادئ القانون الدوليّ وليس بالاعتراف من جانب إسرائيل.

وأضاف: "التطبيع الاسرائيلي مع المملكة العربية السعودية ليس مجرد خطر، بل إنه خارج الطاولة حتى نحصل على حل لقضية الدولة الفلسطينية. بل أقول أكثر من ذلك، ليس فقط موضوع التطبيع مع المملكة في خطر، بل إن أمن المنطقة ككل في خطر إذا لم نعالج حقوق الفلسطينيين وإذا لم نجد طريقًا يقودنا إلى دولة فلسطينية".



كما تمنى بن فرحان أن نشهد وقفًا لإطلاق النار في الساعات القريبة في المدى القصير جدًا.



وأكد دعم الجهد الذي تبذله الولايات المتحدة لإيجاد طريق لوقف إطلاق النار.



وأمل أن تعمل إيران على خفض التصعيد في المنطقة ككل وليس فقط في لبنان.



وشدّد بن فرحان على أنّ العلاقة تسير في الاتجاه الصحيح لكنّها معقدة بسبب الأوضاع الإقليمية كاشفًا عن أنّ إيران أبلغت المملكة بأنّ استمرار التصعيد الإقليميّ ليس في مصلحتها.