يعقوبيان: حزب الله أخطأ في الحسابات وهذا ما تقتضيه المصلحة الوطنية

رأت النائب بولا يعقوبيان أن وقف النار ممكن ان يعطي بعض الاوكسيجين لنائبة الرئيس الأميركي والمرشحة للانتخابات الرئاسية الاميركية كامالا هاريس.



وقالت يعقوبيان في مقابلة عبر الـLBCI، إن "زيارة المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين الى اسرائيل اساسية لانتزاع اي شيء من نتنياهو بهدف تعزيز فرص هاريس".



ولفتت الى أن خسائر حزب الله في الحرب غير مسبوقة وأن القرار هو تأمين ضمانات لاسرائيل بعدم تمكن الحزب من ترميم قدراته واعادة تسلحه.



وشددت على أن "المصلحة اللبنانية تقتضي بعد كل ما حصل تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1559 الذي يحمي لبنان ويعيد بناء الدولة والنأي بالنفس".



وأشارت الى أن "حرب الاسناد اضرّت بالقضية الفلسطينية وحزب الله أخطأ في الحسابات".



وقالت: "الاسرائيلي متقبل الخسائر وموضوع الاسرى لانه يعتبر الحرب وجودية".



واضافت: "ايران تقاتل عبر حزب الله لتحسين شروطها وحزب الله السابق لم يعد نفسه بعد الضربة وهناك ايديولوجيات قاتلة في المنطقة".