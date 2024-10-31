محافظ البقاع: يمكن استقبال عدد من النازحين في هذه المراكز

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده إنه وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن غرفة عمليات لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في المحافظة أنه يمكن استقبال عدد من النازحين في مراكز الإيواء التالية:



معهد الصناعات الغذائية قب الياس 100 شخص



مدرسة قب الياس المهنية

65 شخصا



معهد جب جنين

130 شخص



معهد المنارة

110 اشخاص



معهد انماء راشيا

100 شخص



متوسطة عيحا الرسمية

100 شخص



متوسطة بكا الرسمية

60 شخصا



كما أنه يمكن الاتصال على الرقمين التاليين لمعرفة التوجيهات:

08/808211

81/479342