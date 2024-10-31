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وفد كتائبي زار السفير البابوي موفدًا من رئيس الحزب: للتطبيق الكامل للقرارات الدولية وفي مقدمها 1701 و1559
أخبار لبنان
2024-10-31 | 10:06
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وفد كتائبي زار السفير البابوي موفدًا من رئيس الحزب: للتطبيق الكامل للقرارات الدولية وفي مقدمها 1701 و1559
زار وفد من حزب الكتائب اللبنانية السفير البابوي باولو بورجيا في مقر السفارة في حريصا، موفدًا من رئيس الحزب النائب سامي الجميل لعرض مجموعة من الملفات وتصور الكتائب للحلول لا سيما في ظل الوضع الخطير الذي يمر فيه لبنان.
وضم الوفد: النائب نديم الجميل، نائب رئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة وعضو المكتب السياسي الدكتور الآن حكيم. ونقل إلى بورجيا تقدير الحزب ورئيسه للمساعي التي يقوم فيها الحبر الأعظم البابا فرنسيس والموفد البابوي بييترو بارولي من أجل إنقاذ لبنان من الحرب المدمرة التي تشن عليه والحفاظ عليه كوطن الرسالة وعلى الوجود المسيحي فيه.
وشدد الوفد أمام السفير البابوي على ضرورة التطبيق الكامل للقرارات الدولية وعلى رأسها 1701 و1559 واحترام الدستور مؤكدين ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية المخولة وحدها الدفاع عن لبنان وحماية أرضه وشعبه.
وأطلع الوفد السفير البابوي على الجهود التي يقوم بها الحزب بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية لتأمين إقامة لائقة بالنازحين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم ولجأوا إلى المناطق الآمنة، كما نقل الوفد إلى بورجيا القلق على مصير أهالي المناطق الحدودية الذين قرروا البقاء في قراهم حفاظًا على وجودهم وأرضهم وهم بحاجة ماسة إلى دعم يسمح لهم بالاستمرار والصمود.
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أسرار الصحف المحلية 31-10-2024
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