نتنياهو: وقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموفدَين الأميركيين اللذين يزوران اسرائيل سعيا لوضع حد للحرب في قطاع غزة ولبنان، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل.



وقال مكتب نتنياهو في يبان في أعقاب الاجتماع في القدس إن رئيس الوزراء أبلغ بريت ماكغورك وآموس هوكستين إن "المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها مصدره لبنان".



وقال في بيان إن الاجتماع ركز على "الترتيبات الأمنية في ما يتعلق بالساحة الشمالية ولبنان والجهود المبذولة لضمان عودة 101 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة".