وزير الثقافة للـLBCI: قلعة بعلبك ليست بحاجة إلى شعار الدرع الازرق لانها مدرجة على لائحة التراث العالمي

أوضح وزير الثقافة محمد مرتضى أن كل معلم أثري مدرج على قائمة التراث العالمي محمي بموجب القانون الدولي، وأمس ونتيجة مراجعات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصدرت اليونسكو موقفا مفاده بأن على هذه المعالم أن تكون بمنأى عن الاعتداءات الاسرائيلية.



واضاف للـLBCI أن "قلعة بعلبك ليست بحاجة إلى شعار الدرع الازرق لانها مدرجة على لائحة التراث العالمي".



واشار الى أن لا أضرار في صور على المستوى الاثري.