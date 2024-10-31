الراعي استقبل السفير جورج خوري وفارس بويز

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي، في بكركي، السفير جورج خوري، وتم عرض الأوضاع الراهنة.



كما استقبل الراعي، الوزير السابق فارس بويز، وكانت مناسبة لعرض التطورات والمستجدات.