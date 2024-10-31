التقرير التراكمي للدعم المقدم للنازحين ولائحة ربط مراكز الايواء بمراكز الرعاية الصحية الأولية

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين كما لائحة ربط كل من مراكز الايواء بمركز الرعاية الصحية الأولية المخصص له في مختلف المحافظات اللبنانية.