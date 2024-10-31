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بلينكن يتحدث عن "تقدم جيد" في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إحراز "تقدم جيد" في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان.



وقال بلينكن للصحافيين إنه "بناء على زيارتي الأخيرة للمنطقة، والعمل الجاري الآن، فقد حققنا تقدما جيدا في تلك التفاهمات".