بعد اعتذار منظمة ملكة جمال الكون وحذف الفيديو الساخر... ندى كوسى إنطلقت إلى المكسيك

بعد إمتناع ملكة جمال لبنان ندى كوسى عن المشاركة في فعاليات ملكة جمال الكون بسبب فيديو نشر على صفحة أحد المنظمين للحفل وتناول صورة كوسى بسخرية وتهكم، عادت وتراجعت عن قرارها وإنطلقت فجر اليوم الى المكسيك، وذلك بعد تلقي وزارة السياحة إعتذارا من منظمة ملكة جمال الكون.



أيضا، تم حذف الفيديو الساخر عن انستغرام، وأكد المنظمون دعمهم لمسيرة ملكة جمال لبنان.



وسيكون في انتظار كوسى ممثلين عن المنظمة على المطار كما سيتقدمون منها بإعتذار شخصي لتبدأ مسيرتها في المسابقة التي ستتحدث فيها عما يعيشه اللبنانيون من حرب ودمار وتهجير.