حبشي لـ "جدل": وُعدنا بكمية من المازوت لدير الاحمر...والتعاطي على المستوى السياسي اوصلنا الى هذه المأساة

ناشد النائب انطوان حبشي تأمين المازوت للتدفئة والاضاءة والمياه للنازحين، مُعلناً أنه وُعد بوصول كمية من المازوت الى دير الاحمر يوم غد.



وقال خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI: "ما من احصاء فعلي لعدد النازحين، ولا نقبل بأن يبقوا في دير الاحمر من دون سقف."



واشار الى أنه اذا أغلقت طريق الأرز لن يتمكن أي صهريج من إيصال المازوت وسنواجه مشكلة كبيرة خصوصًا في حال استمرار القصف على بعلبك الهرمل".



ولفت الى أن السيارات التي يملكها النازحون لا يمكنها عبور طريق عيناتا - الارز كونها قديمة وغير مجهزة.



ورأى حبشي أن التعاطي على المستوى السياسي هو من اوصل الناس والبلد الى هذه المأساة، قائلا: "خلينا ننزل عن الرف" كي نعرف نتحدث مع بعضنا".