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قطار لـ"جدل": يبدو أن الحرب مستمرة...ويجب العمل للخروج من اللائحة الرمادية نهاية الـ2026

أخبار لبنان
2024-10-31 | 16:30
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قطار لـ&quot;جدل&quot;: يبدو أن الحرب مستمرة...ويجب العمل للخروج من اللائحة الرمادية نهاية الـ2026
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قطار لـ"جدل": يبدو أن الحرب مستمرة...ويجب العمل للخروج من اللائحة الرمادية نهاية الـ2026

رأى الوزير السابق دميانوس قطار أن "الجانب الاسرائيلي يصر على محاربة حزب الله في لبنان مهما كلفت"، معتبرا أن "هذا جزء تحضيري للمفاوضة الايرانية".

واشار قطار، في حديث لبرنامج لـ "جدل"، إلى أنه من كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبدو أن الحرب مستمرة، مستصعبا الوصول إلى وقف إطلاق نار بعد أيام.

وشدد على أنه "لا يمكننا الإعتماد على أن الآلية الدفاعية القتالية كافية للإستقرار".

واعتبر قطار أنه "من الواضح أن إسرائيل تصر على محاربة حزب الله"، لافتا إلى أنه "في الـ2006 كانت الحرب علينا ككل أما الآن فهي أيديولوجية وجيوسياسية وإقتصادية في العمق".

في سياق آخر، شدد قطار على أنه "يجب العمل على اللائحة الرمادية للخروج منها نهائيًا في الـ2026 ".
 

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