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المقداد لـ"جدل": لطالما أتى لبنان أولا... وأتوقع اتخاذ قرار بصرف مبالغ لمساعدة جميع النازحين
أخبار لبنان
2024-10-31 | 16:36
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المقداد لـ"جدل": لطالما أتى لبنان أولا... وأتوقع اتخاذ قرار بصرف مبالغ لمساعدة جميع النازحين
شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي المقداد على أن "لبنان أولا أمس واليوم وغدا".
وأكد المقداد، في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن "لو لم نذهب إلى حرب الإسناد في 8 تشرين الاول 2023 لكنا شهدنا إسرائيل تحارب كل منطقة في لبنان".
ورأى أن العدو لا يفرق بين فلسطيني ولبناني وسوري وعراقي وعلينا جميعًا المشاركة في المعركة ضده، معتبرا أن "عندما يكون العدو مشتركًا على الجميع المشاركة في المعركة".
واكد أنه "لا يمكن بناء دولة اذا لم تكن محمية فالعدو يريد تغيير الشرق الاوسط".
وأوضح المقداد أن كمية المساعدات قليلة جدًا وأدنى الشروط للعيش غير مؤمّنة نتيجة التقصير.
وقال المقداد :" مدينة بعلبم هُجّرت تقريبا بأكملها"، متوقّعا "اتخاذ قرار بصرف مبالغ لمساعدة جميع النازحين".
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