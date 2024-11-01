أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال دده وعدد من المناطق المجاورة

أعلنت هيئة "أوجيرو" على حسابها على منصة "إكس" أن عطلًا طرأ على سنترال دده، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.