"الصحة" تنشر لوائح بمساعدات المغتربين: التضامن مع لبنان يحقق الصمود

نشرت وزارة الصحة العامة لائحة مفصلة بالمساعدات التي تلقتها من جاليات لبنانية في الخارج لدعم القطاع الصحي، بلغت زنتها الاجمالية 23,376 طنا.

تتضمن المساعدات أدوية لعلاج الأمراض المزمنة والحادة ومستلزمات طبية للمستشفيات وأمصالا تم شحنها مجانا بواسطة طيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية القطرية والتركية.

وشكرت وزارة الصحة العامة في بيان "ما يظهره المغتربون اللبنانيون من تضامن كبير يدفعهم إلى التواصل الدائم من أجل تأمين ما أمكنهم من دعم لإخوانهم في الوطن، ما يؤكد الدور الإيجابي الدائم والمستمر للجاليات اللبنانية في مؤازرة وطنهم الام".

ونوهت "بما أظهرته وزارة الخارجية وديبلوماسيوها وسفراء لبنان في الخارج، القناصل، والقائمون بالاعمال من حماسة والتزام كبير لتوفير ما أمكن من دعم".

كما لفتت إلى "الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة الطيران الوطنية (MEA) في نقل المساعدات مجانا، بالإضافة إلى تأمين استيراد مختلف الحاجات الطبية التي بات استيرادها تحديا مع تعديل مواعيد العديد من شركات الطيران، إلا أن الميدل ايست، ورغم الظروف الأمنية البالغة الصعوبة، واظبت على تحمل المسؤولية والقيام بالمهمة، مما ضمن عدم حصول نقص في الحاجات الدوائية والطبية في السوق".

كذلك توجهت الوزارة في بيانها بالشكر "للخطوط الجوية التركية والقطرية لنقلهما مجانا جزءا من مساعدات المغتربين، ما يؤكد أن لبنان ليس وحيدا في المواجهة، بل إن تضامن أبنائه وأصدقائه عامل قوة يساعد على الصمود".