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حمية: لا وجود لأبواب مغلقة او مفتوحة في المرافئ البحرية والمطار والمعابر وهي خاضعة للدولة اللبنانية

أخبار لبنان
2024-11-01 | 05:40
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حمية: لا وجود لأبواب مغلقة او مفتوحة في المرافئ البحرية والمطار والمعابر وهي خاضعة للدولة اللبنانية
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حمية: لا وجود لأبواب مغلقة او مفتوحة في المرافئ البحرية والمطار والمعابر وهي خاضعة للدولة اللبنانية

أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن "المرافئ البحرية ومطار رفيق الحريري الدولي والمعابر البرية هي للشعب اللبناني، وليست ملكا لأي أحد وليس لحزب او لأي طائفة ولا لشخص ولا مرجعية ، وخصوصا ان هذه المرافق اليوم هي بحماية جميع اللبنانيين، وبالتالي من الواجب تحييدها من هذه النغمة المستمرة،  وعلينا إبقاءها تعمل تحت إشراف وزارة الاشغال العامة والنقابات والمعنيين الإداريين في الوزارة والأجهزة الأمنية المعنية ".

وردا على سؤال عن تصريح احد النواب بوجود ابواب مغلقة في مطار بيروت قال حمية:" بالنسبة إلي أمارس دوري كوزير أشغال، وبالتالي تم الرد على هذا الموضوع في حينه وفق القانون، وشرحنا الشرح اللازم لنقوم به ، اما على المستوى السياسي وعلى المستوى التشريعي على مستوى مجلس النواب، فاترك  هذا القرار  إلى المعنيين".

وأوضح حمية، بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، أن "اللقاء كان في اطار النقاش الدوري  لإطلاعه على عمل وزارة الأشغال والنقل، وبطبيعة الحال العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمعابر البحرية من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت إلى مرفأ صيدا وكل المرافق في لبنان، كذلك بالنسبة الى المعابر البرية.".

وأشار حمية الى أن "أطلعنا دولة الرئيس على سير العمل في تلك المرافق التي تخضع لكل القوانين اللبنانية ولا يوجد فيها ابواب مغلقة او مفتوحة، تلك المرافق  خاضعة للدولة اللبنانية وباجهزتها  الإدارية والأمنية بالتعاون في ما بينها وفق القانون اللبناني".

وأضاف: "شرحت لدولة الرئيس، وخصوصا بعد الضربة الأخيرة لمدينة بعلبك وبعض القرى والبلدات في بعلبك والهرمل، مدى معاناة اهلنا هناك  وبطبيعة الحال خسائر الشعب اللبناني والنازحين. واكد دولة الرئيس  اتخاذ الإجراءات الإضافية من خلال المتابعة ، ومن خلال لجنة مصغرة من مجلس الجنوب وتضمني الى الوزير عباس الحاج حسن لمتابعة الأمور أولًا بأول مع لجنة الطوارئ الحكومية ومع محافظة بعلبك الهرمل واتحاد بلديات محافظة ".




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