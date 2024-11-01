الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حمية: لا وجود لأبواب مغلقة او مفتوحة في المرافئ البحرية والمطار والمعابر وهي خاضعة للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-11-01 | 05:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حمية: لا وجود لأبواب مغلقة او مفتوحة في المرافئ البحرية والمطار والمعابر وهي خاضعة للدولة اللبنانية
أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن "المرافئ البحرية ومطار رفيق الحريري الدولي والمعابر البرية هي للشعب اللبناني، وليست ملكا لأي أحد وليس لحزب او لأي طائفة ولا لشخص ولا مرجعية ، وخصوصا ان هذه المرافق اليوم هي بحماية جميع اللبنانيين، وبالتالي من الواجب تحييدها من هذه النغمة المستمرة، وعلينا إبقاءها تعمل تحت إشراف وزارة الاشغال العامة والنقابات والمعنيين الإداريين في الوزارة والأجهزة الأمنية المعنية ".
وردا على سؤال عن تصريح احد النواب بوجود ابواب مغلقة في مطار بيروت قال حمية:" بالنسبة إلي أمارس دوري كوزير أشغال، وبالتالي تم الرد على هذا الموضوع في حينه وفق القانون، وشرحنا الشرح اللازم لنقوم به ، اما على المستوى السياسي وعلى المستوى التشريعي على مستوى مجلس النواب، فاترك هذا القرار إلى المعنيين".
وأوضح حمية، بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، أن "اللقاء كان في اطار النقاش الدوري لإطلاعه على عمل وزارة الأشغال والنقل، وبطبيعة الحال العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمعابر البحرية من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت إلى مرفأ صيدا وكل المرافق في لبنان، كذلك بالنسبة الى المعابر البرية.".
وأشار حمية الى أن "أطلعنا دولة الرئيس على سير العمل في تلك المرافق التي تخضع لكل القوانين اللبنانية ولا يوجد فيها ابواب مغلقة او مفتوحة، تلك المرافق خاضعة للدولة اللبنانية وباجهزتها الإدارية والأمنية بالتعاون في ما بينها وفق القانون اللبناني".
وأضاف: "شرحت لدولة الرئيس، وخصوصا بعد الضربة الأخيرة لمدينة بعلبك وبعض القرى والبلدات في بعلبك والهرمل، مدى معاناة اهلنا هناك وبطبيعة الحال خسائر الشعب اللبناني والنازحين. واكد دولة الرئيس اتخاذ الإجراءات الإضافية من خلال المتابعة ، ومن خلال لجنة مصغرة من مجلس الجنوب وتضمني الى الوزير عباس الحاج حسن لمتابعة الأمور أولًا بأول مع لجنة الطوارئ الحكومية ومع محافظة بعلبك الهرمل واتحاد بلديات محافظة ".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لأبواب
مغلقة
مفتوحة
المرافئ
البحرية
والمطار
والمعابر
خاضعة
للدولة
اللبنانية
التالي
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة مركزية ومجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله في بيروت والنبطية
"الصحة" تنشر لوائح بمساعدات المغتربين: التضامن مع لبنان يحقق الصمود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-31
بدران للـLBCI: التسجيل في كلّيات الجامعة اللبنانية مفتوح إلى 29 تشرين الثاني وبعض الكليات مغلقة أي تتضمّن الخضوع إلى امتحان
آخر الأخبار
2024-10-31
بدران للـLBCI: التسجيل في كلّيات الجامعة اللبنانية مفتوح إلى 29 تشرين الثاني وبعض الكليات مغلقة أي تتضمّن الخضوع إلى امتحان
0
أمن وقضاء
2024-10-25
سلاح الجو الملكي البريطاني ينقل إمدادات غذائية وطبية حيوية للجيش: القوة الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية
أمن وقضاء
2024-10-25
سلاح الجو الملكي البريطاني ينقل إمدادات غذائية وطبية حيوية للجيش: القوة الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2024-10-18
حمية للـLBCI: الحكومة تسعى من خلال اتصالاتها لتحييد المرافق العامة عن الاستهداف الاسرائيلي والقلق موجود
أخبار لبنان
2024-10-18
حمية للـLBCI: الحكومة تسعى من خلال اتصالاتها لتحييد المرافق العامة عن الاستهداف الاسرائيلي والقلق موجود
0
أمن وقضاء
2024-10-16
أبو حيدر: طالما أن المعابر الجوية والبحرية مفتوحة فلا مشكلة مع أي سلعة
أمن وقضاء
2024-10-16
أبو حيدر: طالما أن المعابر الجوية والبحرية مفتوحة فلا مشكلة مع أي سلعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:46
إستمرارًا للجهود الدولية لمساعدة لبنان... طائرات مساعدات وصلت إلى مطار بيروت
أخبار دولية
07:46
إستمرارًا للجهود الدولية لمساعدة لبنان... طائرات مساعدات وصلت إلى مطار بيروت
0
أمن وقضاء
06:51
استهداف حي المسلخ في النبطية وتدمير مبانٍ وتضرر مركز الدفاع المدني المستحدث
أمن وقضاء
06:51
استهداف حي المسلخ في النبطية وتدمير مبانٍ وتضرر مركز الدفاع المدني المستحدث
0
أخبار لبنان
06:47
منظمة الصحة العالمية تعرب عن "قلق بالغ" من الهجمات الإسرائيلية على مرافق صحية في لبنان
أخبار لبنان
06:47
منظمة الصحة العالمية تعرب عن "قلق بالغ" من الهجمات الإسرائيلية على مرافق صحية في لبنان
0
أخبار لبنان
06:45
ميقاتي ينفي الأخبار المتداولة حول طلب أميركا من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل
أخبار لبنان
06:45
ميقاتي ينفي الأخبار المتداولة حول طلب أميركا من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:49
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين اقتربتا من الشرق
أخبار دولية
15:49
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين اقتربتا من الشرق
0
أخبار دولية
01:32
أوكرانيا تحضّ مجددا حلفاءها الغربيين على السماح لها بضرب الأراضي الروسية بصواريخ طويلة المدى
أخبار دولية
01:32
أوكرانيا تحضّ مجددا حلفاءها الغربيين على السماح لها بضرب الأراضي الروسية بصواريخ طويلة المدى
0
أخبار لبنان
04:41
"الصحة" تنشر لوائح بمساعدات المغتربين: التضامن مع لبنان يحقق الصمود
أخبار لبنان
04:41
"الصحة" تنشر لوائح بمساعدات المغتربين: التضامن مع لبنان يحقق الصمود
0
آخر الأخبار
10:58
حجم الدمار في بعلبك بعد الغارة الإسرائيلية (فيديو)
آخر الأخبار
10:58
حجم الدمار في بعلبك بعد الغارة الإسرائيلية (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:31
صور لم تسلم من العدوان.. هكذا تبدو الصورة منها
أمن وقضاء
04:31
صور لم تسلم من العدوان.. هكذا تبدو الصورة منها
0
أمن وقضاء
04:29
بعد الانذارات باخلاء النبطية... غارات ليلية استهدفت مناطق عدّة
أمن وقضاء
04:29
بعد الانذارات باخلاء النبطية... غارات ليلية استهدفت مناطق عدّة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:37
اجتماع نتنياهو-هوكستين بين التفاؤل والتشاؤم
تقارير نشرة الاخبار
17:37
اجتماع نتنياهو-هوكستين بين التفاؤل والتشاؤم
0
أخبار لبنان
14:48
بعد اعتذار منظمة ملكة جمال الكون وحذف الفيديو الساخر... ندى كوسى إنطلقت إلى المكسيك
أخبار لبنان
14:48
بعد اعتذار منظمة ملكة جمال الكون وحذف الفيديو الساخر... ندى كوسى إنطلقت إلى المكسيك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
إستثمارات السعودية في الذكاء الإصطناعي... نحو الريادة عالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:46
إستثمارات السعودية في الذكاء الإصطناعي... نحو الريادة عالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
تأثير الأصوات العربية واللبنانية على ولاية ويسكونسين في الإنتخابات الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:45
تأثير الأصوات العربية واللبنانية على ولاية ويسكونسين في الإنتخابات الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إسرائيل تحاول أن تمحي تاريخ وآثار لبنان: فهي لا تمتلك أيًا منهما!
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إسرائيل تحاول أن تمحي تاريخ وآثار لبنان: فهي لا تمتلك أيًا منهما!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
نازحو بعلبك وأبناء دير الأحمر يطالبون بصوت واحد بالعيش الكريم
تقارير نشرة الاخبار
14:41
نازحو بعلبك وأبناء دير الأحمر يطالبون بصوت واحد بالعيش الكريم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وقف النار لم يتخط التكهنات... ولإسرائيل شروطها
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وقف النار لم يتخط التكهنات... ولإسرائيل شروطها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:26
بيان من مصرف لبنان بشأن التعميمين 158 و 166
اقتصاد
10:26
بيان من مصرف لبنان بشأن التعميمين 158 و 166
2
خبر عاجل
11:33
نتنياهو: هناك ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الأوان والواقع أثبت العكس والمهم في التسوية في لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح
خبر عاجل
11:33
نتنياهو: هناك ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الأوان والواقع أثبت العكس والمهم في التسوية في لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح
3
أخبار لبنان
08:57
رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 4 تشرين الثاني ولغاية 10 تشرين الثاني 2024
أخبار لبنان
08:57
رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 4 تشرين الثاني ولغاية 10 تشرين الثاني 2024
4
أمن وقضاء
15:40
أدرعي يوجّه تحذيرا إلى سكان مدينة النبطية
أمن وقضاء
15:40
أدرعي يوجّه تحذيرا إلى سكان مدينة النبطية
5
أخبار لبنان
14:48
بعد اعتذار منظمة ملكة جمال الكون وحذف الفيديو الساخر... ندى كوسى إنطلقت إلى المكسيك
أخبار لبنان
14:48
بعد اعتذار منظمة ملكة جمال الكون وحذف الفيديو الساخر... ندى كوسى إنطلقت إلى المكسيك
6
أخبار لبنان
10:08
محافظ البقاع: يمكن استقبال عدد من النازحين في هذه المراكز
أخبار لبنان
10:08
محافظ البقاع: يمكن استقبال عدد من النازحين في هذه المراكز
7
أمن وقضاء
00:29
سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
00:29
سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية
8
أمن وقضاء
00:35
غرفة عمليات "المقاومة الإسلامية": تدمير 42 دبابة ميركافا وسقوط أكثر من 95 قتيلًا و900 جريح من جيش العدوّ
أمن وقضاء
00:35
غرفة عمليات "المقاومة الإسلامية": تدمير 42 دبابة ميركافا وسقوط أكثر من 95 قتيلًا و900 جريح من جيش العدوّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More