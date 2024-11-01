لبنان يتسلم 30 طنا من المساعدات الإنسانية من فرنسا

قدّمت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية اليوم نحو 30 طنًا من المساعدات الإنسانية لدعم السكان المدنيين في لبنان.



وتضمنت هذه المساعدات مصابيح شمسية مقدمة من منظمة "كهربائيون بلا حدود"، وخيما، وبطانيات، وغيرها من السلع الأساسية.



وتمثل هذه المساعدات الترجمة العملية الأولى للتعهدات التي أعلنتها فرنسا في خلال مؤتمر الدعم الدولي للشعب اللبناني وسيادة لبنان الذي انعقد في 24 تشرين الأول في باريس، حيث تم حشد المجتمع الدولي لتقديم استجابة إنسانية عاجلة وكبيرة للأزمة التي يشهدها لبنان.



وشكرت فرنسا الاتحاد الأوروبي على توفير هذه الشحنة الجوية التي مكّنت من نقل المساعدات الفرنسية. وقد تم تسليم الشحنة إلى منظمتين فرنسيتين ومنظمة لبنانية غير حكومية، وهي من شركاء فرنسا في العمل الإنساني والموجودة على الأرض للقيام بالاستجابة الطارئة في لبنان.

