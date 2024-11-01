مصدران لـ"رويترز": أميركا طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل

كشف مصدران سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى إن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.



وقال المصدران إن هوكستين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



وقد نفى مكتب ميقاتي لاحقًا أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وقال إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.