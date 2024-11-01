ميقاتي ينفي الأخبار المتداولة حول طلب أميركا من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل

نفى مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وأوضح ميقاتي أن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفي وقت سابق، كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى قولهما إن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.





