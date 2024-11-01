منظمة الصحة العالمية تعرب عن "قلق بالغ" من الهجمات الإسرائيلية على مرافق صحية في لبنان

أعربت منظمة الصحة العالمية عن "قلق بالغ" من الهجمات الإسرائيلية التي تطال مرافق صحية وعاملين في القطاع الصحي في لبنان، في الحرب المفتوحة بين اسرائيل وحزب الله.



وقالت المتحدث باسم المنظمة مارغريت هاريس في إحاطة صحافية في جنيف "نحن قلقون فعلا، نشعر بقلق بالغ جراء الهجمات المتنامية على عاملين في المجال الصحي ومنشآت صحية في لبنان ونجدد التأكيد مرارا وتكرارا أن الرعاية الصحية يجب ألا تكون هدفا وأن العاملين في المجال الصحي يجب ألا يكونوا هدفا".

