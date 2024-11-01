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مؤتمر صحفي في بيت الطبيب لمواجهات التحديات التي تمر بها قطاعات المهن الحرة

عقد نقيبات ونقباء النهن الحرة مؤتمرا صحافيا في بيت الطبيب لاتخاذ موقف موحد، وذلك في مواجهة التحديات التي تمر بها قطاعات المهن الحرة.