سامي الجميل: لبسط الدولة سيادتها وحصر السلاح بيد القوى الشرعية

شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل "على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وأن تستعيد الدولة قرارها وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يتم حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وانتشاره على الحدود وتوليه مهام الحفاظ على سيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559 بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية".



وشرح الجميل، في لقاء حواري خاص عن لبنان نظمه اتحاد "أحزاب الوسط العالمي"، حقيقة الوضع في لبنان ونقل وجهة نظر الكتائب للحلول التي يمكن أن تحقق السلام والاستقرار الدائم في البلد.



وكانت مداخلات لعدد من النواب في البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات المشاركة في اللقاء.



وتم التأكيد على الدعم التام للبنان ومساعدته على الخروج من محنته وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة للوصول إلى هذه الغاية.