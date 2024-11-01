بري: نؤكد الالتزام بتنفيذ 1701 بإعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع القائد العام لقوة "اليونيفيل"العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو تطورات الأوضاع الميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان خصوصا الاوضاع في منطقة عمل قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني وما تتعرض له مواقع هذه القوة من إعتداءات.



وأشاد بري بـ"تضحيات قوات الطوارئ وصمودها وثباتها في مواقعها في مواجهة إستهدافها من قبل العدو الاسرائيلي".



ورأى أن "إسرائيل أهدرت أقله منذ أيلول الفائت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعودة الهدوء والنازحين على جانبي الحدود".



وقدم رئيس المجلس شرحا مسهبا لقائد "اليونيفيل" حول التفاهم الذي أنجز مع الموفد الرئاسي الاميركي في إطار سعيه لوقف النار وتطبيق القرار 1701.



وأكد بري "إلتزام لبنان بتنفيذ القرار 1701، بإعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة".



أيضا، استقبل الرئيس بري وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، وعرض معه تطورات الأوضاع الميدانية والمستجدات السياسية وملف النازحين.