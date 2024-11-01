مستشار ميقاتي للـLBCI: معظم الطروحات المتداولة ليست صحيحة ولم تُناقش مع الجانب اللبنانيّ

أكّد مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميل أنّه منذ بدء الحرب على لبنان، يُتداول الكثير من الطروحات "وما نُقل عبر "رويترز" لم يتبلغه لبنان".



وشدّد للـLBCI على أنّ التنسيق قائم ومستمر ولبنان لم يتبلع أي شيء من المباحثات الاميركية الاسرائيلية.



ولفت إلى أنّ التجربة السابقة مع اسرائيل لم تكن مشجّعة، إذ إنّها انقلبت على العديد من البيانات، بعدما كان لبنان قد وافق عليها فلن نقبل بالنقاش قبل وقف اطلاق النار.



وقال: "معظم الطروحات المتداولة ليست صحيحة ولم تُناقش مع الجانب اللبنانيّ."



وأضاف: "التنسيق يمويّ زكل ما تعرضه الحكومة هو نتيجة التنسيق وموقف لبنان ثابت مع القرار 1701 وتعزيز الجيش لكن الاولوية في وقف اطلاق النار على الجنوب للناقش بعدها."