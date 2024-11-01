ياسين عرض في جنيف الكارثة الإنسانية والانتهاكات مع مفوضية حقوق الإنسان

عقد منسق لجنة الطوارىء الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين اجتماعًا في جنيف، اليوم، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ونائبته ندى الناشف بمشاركة سفير لبنان في جنيف سليم بدورة.



وعرضوا الكارثة الإنسانية في لبنان والكارثة في مجال حقوق الإنسان نتيجة الانتهاكات الفظيعة، التي يقوم بها الجيش الاسرائيليّ للقانون الدوليّ الإنسانيّ ولقانون حقوق الإنسان.



وناقشوا ضرورة إرسال بعثة للتحقيق بهذه الانتهاكات وتوثيقها في الأسابيع المقبلة.