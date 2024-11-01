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لقاء جمع بو حبيب برئيس بعثة قوات اليونيفيل... للبحث في وضع قوات حفظ السلام في الجنوب
أخبار لبنان
2024-11-01 | 11:04
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لقاء جمع بو حبيب برئيس بعثة قوات اليونيفيل... للبحث في وضع قوات حفظ السلام في الجنوب
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رئيس بعثة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، للبحث في وضع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان في ظل الاعتداءات الاسرائيلية عليها، والتهديدات التي تواجهها وتعيق أداء مهامها جرّاء عدوان اسرائيل المستمر على لبنان.
وجدد بو حبيب إدانته أيّ إعتداء على عناصر اليونيفيل، وتأكيده ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها ومقراتها وعلى تمسك لبنان بدور هذه القوات وعملها في حفظ السلم والأمن.
وتطرق البحث أيضًا الى ما يمكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية لتسهيل مهمة اليونيفيل ومساعدتها على تنفيذ ولايتها، وفق ما نص عليه قرار تأسيسها من قبل مجلس الأمن.
وجدد وزير الخارجية والمغتربين في هذا الإطار التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 وبتطبيقه بشكل شامل ومتوازن، بما يعيد الهدوء الى حدوده الجنوبية ويؤمن استقرارًا مستدامًا للجميع.
كما استقبل الوزير بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون وتم التداول في مستجدات العدوان الاسرائيليّ المستمر على لبنان، وفي ثوابث الموقف اللبنانيّ، بالإضافة الى آخر المساعي التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل الى وقف لإطلاق النار.
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