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طائرة المساعدات السعودية السابعة عشر وصلت إلى بيروت ومركز الملك سلمان يقدّم مساعداته الاغاثية
أخبار لبنان
2024-11-01 | 11:17
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طائرة المساعدات السعودية السابعة عشر وصلت إلى بيروت ومركز الملك سلمان يقدّم مساعداته الاغاثية
يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية في لبنان تقديم مساعداته الاغاثية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي على العائلات النازحة و مراكز الايواء من محافظة الجنوب وبيروت وبعلبك حيث وزعت في المناطق التالية: بر الياس والناعمة وحارة الناعمة وصيدا والهلالية والرميلة وإقليم الخروب وعرمون.
وقد شملت المساعدات المقدمة ما يقارب ١٦٣٠ عائلة نازحة و استفادة أكثر من ٨٢٠٠ فرد لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي سياق متصل واستمراراً للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وصلت اليوم الطائرة السابعة عشر إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية و ايوائية.
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