المدير العام لوزارة التربية للـ LBCI: العام الدراسي الرسمي سينطلق في الموعد المحدد

أكد المدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر انطلاق العام الدراسي في 4 تشرين الثاني، وسيسير بحسب خطة مرنة تحاكي الواقع والظروف.



وشرح خلال حديث للـ LBCI أنه في كل مدرسة رسمية لم تتحول الى مركز ايواء، سيتم اعتماد دوامين، قبل الظهر وبعد الظهر، بذلك نكون وكأننا فتحنا 700 مدرسة في رقعة آمنة.



وأضاف: "قمنا بتجهيز العدة اللوجستية لبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، وواجبنا تعليم الاولاد النازحين، والبحث عن مراكز ايواء بديلة عن المدارس الرسمية".